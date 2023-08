Stupro a Palermo | i sei arrestati rischiano violenze in carcere | chiesto il trasferimento immediato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Presto lasceranno ilPagliarelli diper essere trasferiti in altri istituti di detenzione i sei palermitaniper lodi gruppo del 7 luglio al Foro Italico su una ragazza di 19 anni. È stata la stessa direzione dela chiedere, con una relazione, ildei ragazzi. Il settimo indagato, che il 7 luglio era ancora minorenne, ha lasciato ilminorile e ora è in una comunità. Secondo il, ilè necessario per “prevenire possibili azioni destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza” dell’istituto. In altre parole, visto il clamore mediatico si è diffusa subito tra i detenuti la notizia della presenza al Pagliarelli dei seie sarebbero già ...