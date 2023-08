STUDIO BATTAGLIA | ULTIMA PUNTATA | IL MOMENTO DELLA VERITÀ PER ANNA E MASSIMO

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 24 agosto 2023) Quarto e ultimo appuntamento con “”, il legal dramedy di Rai1 in onda martedì 5 aprile alle 21.25. Il cuoreserie è costituito dalle donne: tre avvocate divorziste e una futura sposa, con Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio. Una madre e tre figlie, ognuna coi propri sogni, unite da un amore profondissimo e da un’invincibile ironia che le ha sempre salvate, ogni volta che tutto sembrava crollare, come quando venticinque anni prima il padre Giorgio (Ghini) se n’era andato e ora torna.– Episodio 7 La trasferta al mare si trasforma in undi evasione per, che, pur senza compromettersi, si lascia andare al flirt con. Tornata a casa, ...