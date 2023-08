Studio Battaglia | trama e cast delle ultime puntate | stasera su Rai1 in replica

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 agosto 2023)susi conclude la prima stagione di, in: ecco lae ilduein onda giovedì 24 agosto dalle 21:25 all'1:10 di notte.torna, giovedì 24 agosto, suin prima serata con le replichedue(corrispondenti agli episodi dal 5 all'8). La fiction con Lunetta Savino e Barbora Bobulova avrebbe dovuto far compagnia al pubblico per un'altra settimana ancora ma i risultati deludenti (mai sopra l'11% di share) hanno spinto la rete a frenare l'emorragia di ascolti. Stessa sorte che era toccata a Hotel ...