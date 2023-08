Attirano quegli stranieri che vivono a Milano comeo foreign workers , turisti giovani, ... Meno cavalli sfruttati, meno animali tristi ee meno possibilità di caduta per le atlete. ......il benessere psicofisico dei lavoratori transgender e di creare loro un'identità alias (sempre che non si tratti del solito espediente ideologico per offrire le stesse prebende agli)". ...I giovani toscani sonodall'attività scolastica, non si sentono in buona salute, sono sedentari. E più della metà ... Il campione sono oltre 3milatoscani che hanno un età di 11, 13, ...

Studenti stressati dalla valutazione, l’appello degli esperti: “La scuola non si basi solo sul voto. I ragazzi devono sentirsi amati e non pressati” Orizzonte Scuola

In tutta Italia continua l'esodo dei medici dai reparti di emergenza, rimasti senza fondi e personale. I casi più eclatanti denunciati dalle Asl ...