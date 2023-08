Strupro a Palermo | torna in carcere anche il minorenne del gruppo

Oggi, altri tre ragazzi accusati dellovengono ascoltati dagli inquirenti. Sono tutti usciti piangendo dal tribunale di, dopo aver pianto anche davanti al giudice. Alcuni sono già stati sentiti, il minorenne che era tra ...Dopo la scarcerazione, la Procuratrice dei minori diClaudia Caramanna, aveva presentato ricorso per fare tornare il giovane in carcere. nel video acquisito dai Carabinieri dopo lo...Dopo la scarcerazione, la Procuratrice dei minori diClaudia Caramanna, aveva presentato ricorso per fare tornare il giovane in carcere. nel video acquisito dai Carabinieri dopo lodi ...

Non possono più stare in quel carcere i ragazzi accusati dello stupro dello scorso 7 luglio a Palermo. L'entropia informativa attorno a quella violenza di gruppo ...Torna in carcere anche il ragazzo all’epoca dei fatti minorenne accusato, insieme ad altri sei giovani, della violenza di gruppo ai danni di ...