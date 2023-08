Stramaccioni | «Inter migliorata rispetto allo scorso anno»

(Di giovedì 24 agosto 2023) Andrea, ex allenatore dell’, ha parlato a Il Resto del Carlino proprio dei nerazzurri e del mercato Andrea, ex allenatore dell’, ha parlato a Il Resto del Carlino proprio dei nerazzurri e del mercato. Le sue dichiarazioni: LOTTA SCUDETTO – «Penso il Napoli parte leggermente davanti perché sono troppi i punti che ha dato alle rivali, un po’ frutto di una stagione incredibile loro, ma anche degli errori delle inseguitrici. Le big hvinto tutte bene, ma ognuna a suo modo. Credo sarà una corsa scudetto apertissima. Attenti all’Atalanta».PIÙ FORTEALL’? – «Sì, perché è un’altradal punto di vista mentale. E’ serena, ha fatto una finale di ...

Stramaccioni: “Inter più forte, è serena, solida e migliorata in ogni reparto” fcinter1908

Intervistato da Il Resto del Carlino, Andrea Stramaccioni ha parlato delle candidate alla lotta scudetto per questa nuova stagione di Serie A, soffermandosi su Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. LOTT ...Le parole del tecnico: "E' un’altra Inter dal punto di vista mentale. E’ serena, ha fatto una finale di Champions" ...