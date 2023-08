Stazione Tiburtina – Tenta rapina | spara a salve | arrestato ceco

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023) Un uomo di 74 anni, di originislovacche, in Italia da tempo, hato unain un fast food all’interno della. L’uomo, piuttosto agitato, entrato nel fast food ha minacciato con una pistola la cassiera,ndo poi in aria un colpo dall’arma, rivelatasi successivamente per essere a, ma col tappo rosso tolto dalla canna. L’energumeno è stato bloccato dai vigilanti presenti nel locale e consegnato alla polizia ferroviaria. Nello zaino che portava sulle spalle, l’uomo aveva un’accetta, alcuni coltelli, una balestra con dardi e un rasoio.