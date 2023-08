Stazione Tiburtina | punta la pistola su una cassiera e spara in aria Nel suo zaino cartucce e balestra

(Di giovedì 24 agosto 2023) Un colpo diesploso inallasquarcia la mattinata di oggi. Panico e terrore prendono il sopravvento sui malcapitati avventori di un fast food nello scalo ferroviario capitolino, dove un uomo, armato fino ai denti, ha estratto dal suol’arma brandita eta contro ladel locale prima dire un colpo inallo scopo di mettere a segno una rapina. Solo in un secondo momento laè risultata a salve e priva di tappo rosso… Roma, attimi di terrore allaLa Polfer, insieme alle guardie giurate, hanno bloccato l’uomo, su cui sono in corso le procedure per l’identificazione. Poi, una volta arrestato – sottoposto ...

Previste a breve nuove alberature in vaso nel piazzale antistante alla. Lo comunica l'Assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini che specifica che sotto l'area interessata dai lavori è presente un basamento di circa un metro di cemento - risalente ...Linea Bus 62 Daa Via della Traspontina Il capolinea di Via Traspontina viene spostato in PiazzaSan Pietro Solito percorso sino a Piazza Pasquale Paoli Svolta a destra ...LINEA BUS 62 Daa Via della Traspontina Il capolinea di Via Traspontina viene spostato in PiazzaSan Pietro Solito percorso sino a Piazza Pasquale Paoli Svolta a destra ...

Spari a Tiburtina: armato di pistola esplode un colpo in stazione RomaToday

Stando a quanto si apprende, il fatto è accaduto nel corso delle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 24 agosto ...Spari a Roma, momenti di panico stamattina all’interno del noto fast food presente all’interno della stazione Tiburtina. Qui è andato in scena un tentativo di rapina con un uomo che ha estratto una pi ...