Statale 163 | sopralluogo del sindaco di Cetara prima del summit in Prefettura

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche questa mattina ildi, Roberto Fortunato Della Monica, ha compiuto un nuovonel tratto di strada interessato dal lavoro dell’impresa Cardine che con i rocciatori e i tecnici dell’Anas, sta procedendo la messa in sicurezza del costone roccioso, messo a rischio dall’ incendio che ha colpito la località Capo d’Orsodi Ferragosto. Il primo cittadino diha voluto vedere di persona l’andamento dei lavori avviati ieri con la chiusura totale dalle 8 alle 16 per capire se si potrà garantire quanto annunciato ieri, ovvero limitare la chiusura totale solo allasettimana e in una seconda fase prevedere delle fasce orarie di apertura. Un’ipotesi che con ildi Maiori porterà stamani alla riunione ...

CETARA. Dopo l'incendio divampato nelle scorse settimane a Capo d'Orso, sono partiti i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso sulla strada Amalfitana. Da ieri, e per 45 giorni, l'importante arteria resterà chiusa, nel tratto compreso tra Cetara e Maiori, per consentire gli interventi. Inevitabili i disagi per i tanti

