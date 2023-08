Il campione olimpico Massimo, settimo nella 35 km di marcia dopo il ritiro nella 20 km di sabato: 'Col senno di poi, non avrei puntato a due ...Un Massimoamareggiato per il risultato ma orgoglioso di quanto fatto oggi nella 35 km di marcia, dove è ... 'Ho gareggiato io oggi, non ho mandato mio fratello come nella 20km -- , mi ...E così il fatto che aumenti la platea di chi aspiri a essere i nuovi Tamberi, Vallortigara,e ... Sarà difficile fare meglio "Mei - . Ovviamente mi piacerebbe bissare quanto fatto ai ...

Stano scherza sul suo Mondiale: "Oggi ho corso io, nella 20 km c'era mio fratello" La Gazzetta dello Sport

BUDAPEST – Piedi per terra. Il mondo dell’atletica si scatena, si ribalta e si mette in marcia. 202 paesi, 2.187 atleti per un mondiale nato 40 anni fa. Dei 44 campioni del 2022, 38 difenderanno il ti ...Altre voci azzurre dalla conferenza stampa della vigilia ai Mondiali di Budapest: parlano il vincitore della Coppa Europa di marcia Francesco Fortunato, il trionfatore del Golden Gala nel peso ...