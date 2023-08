Sport in tv oggi giovedì 24 agosto | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023)face.it vi offre il, il palinsesto e glidegliivi in televisione per quel che riguarda la giornata di24. Si parte presto, prestissimo, alle 7, con la 35km di marcia maschile e femminile. A Budapest, sede dei Mondiali di atletica, si torna in pista in serata. Occhi puntati in particolare su Folorunso, che dovrà affrontare la finale dei 400 ostacoli. Occhi puntati anche sul golf e il Tour Championship, il torneo che chiude la stagione del PGA Tour. Senza dimenticare il calcio. La Fiorentina apre la stagione europea per le squadre italiane sfidando il Rapid Vienna nel playoff d’andata di Conference League.Face.