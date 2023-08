Spazio | osservata per la prima volta dalla Terra la misteriosa macchia scura su Nettuno

(Di giovedì 24 agosto 2023) Usando il VLT (Very Large Telescope) dell'Osservatorio europeo australe (Eso) alcuni astronomi hanno osservato, per la, la grandenell'atmosfera di, ...

Usando il VLT (Very Large Telescope) dell'Osservatorio europeo australe (Eso) alcuni astronomi hanno osservato, per la prima volta dalla Terra, la grande macchia scura nell'atmosfera di Nettuno, ...Questa è la prima volta che una macchia scura del pianeta vienecon un telescopio da ... nemmeno dallo", dice il coautore dello studio Michael Wong , ricercatore all'Università della ...Nettuno e la ''macchia scura''dalla Terra Grazie al VLT (Very Large Telescope) dell' ESO ... nemmeno dallo" . Questo è proprio quel punto più chiaro e luminoso vicino alla macchia ...

Spazio, osservata per la prima volta dalla Terra la misteriosa ... Il Sole 24 ORE

Milano, 24 ago. (askanews) - Usando il VLT (Very Large Telescope) dell'Osservatorio europeo australe (Eso) alcuni astronomi hanno osservato, per la prima ...nemmeno dallo Spazio". Questo è proprio quel punto più chiaro e luminoso vicino alla macchia scura ed entrambi si trovano alla stessa altitudine all'interno dell'atmosfera. Questo fenomeno non era mai ...