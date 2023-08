Sparatoria in un bar | Paese sconvolto | il bilancio è drammatico

(Di giovedì 24 agosto 2023) Una ennesimaquella che si è verificata nel, precisamente in un bar: ilPurtroppo non si tratta affatto del primo episodio che si verifica nel. Un’altrache è terminata nella peggiore maniera possibile. Ci troviamo negli Stati Uniti D’America, precisamente in California, dove un uomo armato è entrato in un bar ed ha iniziato a fare fuoco contro le persone che si trovavano all’interno. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che quattro persone siano rimaste uccise. Nella lista dei morti anche il killer che ha aperto il fuoco. Pochi minuti dopo laè arrivato il personale medico. Ennesimanel(Ansa Foto) Notizie.comLo stesso che non ...

Quattro persone, tra cui un uomo armato, sono state uccise in unaavvenuta in unper motociclisti in California. Lo riferisce Sky News, citando il Dipartimento dello sceriffo della contea di Orange, secondo cui altre sei persone sono state ricoverate ...8.40 Usa:in California, 4 morti Quattro persone sono morte in unaavvenuta in unfrequentato da motociclisti nel sud della California. Tra le vittime c'è anche l'aggressore, ha riferito lo sceriffo di Orange County. Sei i feriti, di cui 5 con ferite ...Quattro persone, tra cui un uomo armato, sono state uccise in unaavvenuta in unper motociclisti in California. Lo riferisce Sky News , citando il Dipartimento dello sceriffo della contea di Orange, secondo cui altre sei persone sono state ricoverate ...

Usa, sparatoria in un bar in California: quattro morti Sky Tg24

Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...(LaPresse) Almeno quattro persone sono morte a causa di una sparatoria avvenuta in un bar frequentato da motociclisti a Trabuco Canyon, nel sud della California. Stando a quanto riferito dallo ...