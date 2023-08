(Di giovedì 24 agosto 2023) AGI - Colpi di pistola in. Sono stati esplosi dache era a bordo di unin via Domenico Baffigo. Non ci sarebbero feriti. Sul posto la polizia che, attraverso alcune testimonianze, sta tentando di fare luce sulla vicenda. Le ricerche dell'sono in corso.

Spara in strada da un autobus, caccia all'uomo a Ostia AGI - Agenzia Italia

A poca distanza dalla spiaggia di Ostia, sul litorale romano, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola in strada. È avvenuto in via Domenico Baffigo intorno alle 14:50.AGI - Colpi di pistola in strada a Ostia. Sono stati esplosi da uomo che era a bordo di un autobus in via Domenico Baffigo. Non ci sarebbero feriti. Sul posto la polizia che, attraverso alcune ...