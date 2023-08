Spagna | Rubiales si dimette per il bacio in bocca alla calciatrice Hermoso

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il presidente della Federcalcio spagnolo Luissirà dopo le polemiche per ilinJenni, fresca vincitrice della Coppa del mondo. Lo riporta El Pais secondo cui il numero uno del calcio iberico avrebbe comunicato la decisione ai suoi collaboratori, che diventerà ufficiale venerdì. Nel frattempo, anche la Fifa ha deciso di aprire un procedimento disciplinare per quanto accaduto durante la premiazione a Sydney. Il comitato disciplinare, che ha comunicato l’apertura del procedimento al n.1 della Rfef, ha contestato la violazione delle norme Fifa su “fair play, lealtà e integrità”. La Fifa ha ribadito “il suo forte impegno al rispetto dell’integrità di ogni persona, e condanna fortemente qualsiasi comportamento di segno ...

... imbastite in fretta e furia durante lo scalo tecnico prima di rientrare in, nè la ... Le dichiarazioni di Jenny Hermoso Che Luisavesse le ore contate lo si è capito ieri, quando proprio ...Luisalla fine ha scelto il licenziamento volontario di fronte alla possibilità di essere squalificato dal Consiglio Superiore dello Sport.era finito al centro delle polemiche per aver dato un bacio in bocca alla giocatrice della, Jenni Hermoso, durante la premiazione dopo la finale vinta a Sydney.

Spagna, bacio Rubiales: Hermoso ironizza sui social con una foto Corriere dello Sport

Un comportamento, quello di Rubiales, che ha scatenato una bufera in Spagna e non solo. Oltre all'episodio del bacio a Hermoso, pochi minuti prima Rubiales si era afferrato il cavallo in segno di ...Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha deciso di dimettersi dopo il bacio a Jennifer Hermoso ...