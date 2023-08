Sotto il sole di Riccione | dove è stato girato il film?

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ilildiin Riviera Romagnola, nei posti più celebri di: in particolare, lo storico Bagno Cesare 66 fa da sfondo alle avventure dei protagonisti. Un totale di 25 location diverse sono state coinvolte, tra cui hotel, stabilimenti balneari, locali, discoteche, ristoranti, parchi tematici, viali e piazze. Per quattro settimane, l’intera cittadina è diventata il set di questocorale, mostrando un nuovo volto di questa rinomata località turistica. Tra le location destinate a diventare iconiche, spicca il Bagno Cesare 66, uno storico stabilimento attrezzato della Riviera Romagnola,i protagonisti vivono avventure “balneari” bizzarre. Inoltre, l’Atlantic Hotel e l’Aquafan, celebre ...

Stasera 24 agosto 2023, su Canale 5 , in prima serata, va in ondaildi Riccione, commedia del 2020 diretta da YouNuts. Enrico Vanzina e Caterina Salvadori hanno firmato la sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Tommaso Paradiso. Trama , ...

Sotto il sole di Riccione: trama, cast e streaming del film in onda stasera, 24 agosto 2023, alle ore 21,20 su Canale 5. Le info ...