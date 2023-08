Sostenitori Prigozhin raccolti fuori sede Wagner a San Pietroburgo

La tv filo - Cremlino Tsargrad TV ha riferito, citando fonti, che il corpo di Evgenijè stato identificato, ma in via non definitiva e l'analisi del DNA è ancora in sospeso. Erano dieci le ...Intanto, idistanno omaggiando i morti nella sede della Wagner a San Pietroburgo, portando fiori in quello che sembra un memoriale improvvisato. All'interno dell'edificio che ...Sul canale Telegram collegato a Wagner, Grey Zone,è stato acclamato come un eroe e un ... Tra speculazioni febbrili e assenza di fatti verificabili, alcuni dei suoihanno puntato ...

Era tutto per noi, perché tutti aspettavano sempre quello che diceva zio Jenia", aggiunge Igor, sostenitore del gruppo Wagner. La tv filo-Cremlino Tsargrad TV ha riferito, citando fonti, che il corpo ...Fiori e candele davanti alla sede della compagnia militare privata Wagner a San Pietroburgo, in Russia, dopo la notizia della morte di Yevgeny Prigozhin. Il ...