Sorteggio US Open | singolare femminile | subito Giorgi - Pegula

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sorteggiato il tabellone dello US2023, che sarà trasmesso in diretta e in esclusiva, in chiaro, su SuperTennis. Cinque le italiane al via del torneo. Vediamo in dettaglio gli abbinamenti di ...

...lo spagnolo debuttano contro avversari tedeschi Jannik Sinner contro il tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno del tabellone principale del singolare maschile dell'US2023 secondo il...comunque tutt'altro che fortunato per le azzurre. IL TABELLONE FEMMINILE US, TUTTE LE NOTIZIE US, TUTTI I VIDEO IL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO Elisabetta Cocciaretto si presenta ...Allo US, Sinner esordirà contro Yannick Hanfmann, numero 54 (nessun precedente). Per l'altoatesino, questo è un torneo speciale. Qui nel 2019 debuttò nel tabellone principale di uno Slam: superò ...

Sorteggio US Open 2023 oggi: orario, tv, streaming, possibili avversari di Sinner e Berrettini OA Sport

Sorteggiato il tabellone dello US Open 2023, che sarà trasmesso in diretta e in esclusiva, in chiaro, su SuperTennis. Cinque le italiane al ...New York, 24 ago. – (Adnkronos) – Sorteggiato il tabellone dello US Open. Sei gli italiani direttamente ammessi nel main draw, in attesa della conclusione delle qualificazioni. Jannik Sinner, numero 6 ...