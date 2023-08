Sorteggio US Open 2023 | Sinner pesca Hanfmann in un percorso durissimo | Berrettini esordisce contro Humbert

(Di giovedì 24 agosto 2023) Definito il tabellone principale del singolare maschile degli US. L’ultimo Major della stagione ha preso forma quest’oggi per effetto deldi rito. Un main draw nel quale le attenzioni dei mass media erano tutte sulle due prime teste di serie: lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1) e il serbo Novak Djokovic (n.2), finalisti a Wimbledon e dell’ultimo 1000 a precedere il Major statunitense, ovvero quello di Cincinnati. Il funambolo di Murcia farà il proprio esordioil tedesco Dominik Koepfer, mentre Djokovic inizierà il proprioaffrontando l’ex top-10 Milos Raonic. Nella stessa parte di tabellone di Carlitos, c’è il russo Daniil Medvedev che inizierà il propriol’ungherese Attila Balazs, ma potrebbe incrociare la secondo turno ...

Sorteggio US Open 2023

