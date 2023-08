Sorteggio Europa League 2023-2024 | il 1° settembre l’estrazione dei gironi Programma | orario e fasce | le possibili avversarie delle italiane

(Di giovedì 24 agosto 2023) Si avvinca la 53esima edizione della seconda competizione europea per club, la 15esima con la formula attuale. Stiamo ovviamente parlando della UEFA. Il torneo lo scorso anno, come molti potranno ricordare, è stato vinto ai calci di rigore da una formazione che, l’ex Coppa UEFA, la conosce più che bene: il Siviglia. La formazione spagnola guidata da Jose Luis Mendilibar, è riuscita a imporsi sulla Roma di José Mourinho. E quest’anno dunque bisognerà capire chi sarà in grado di succedere al Siviglia. Proprio in data odierna, giovedì 24 agosto, si giocheranno le gare di andata dei Playoff di: vanno determinate le ultime compagini che prenderanno parte alla prossima edizione. Dopo le gare di ritorno degli spareggi (si concluderanno solamente il 31 agosto), si procederà al ...

Parte così la caccia al Manchester City campione d'con quattro squadre italiane protagoniste: Napoli, Lazio, Inter e Milan daranno battaglia e proveranno ad arrivare in fondo alla competizione.I biancoverdi ad oggi non sono sicuri neppure di disputare la fase a gironi diLeague, visto che illi ha accoppiati al blasonato Ajax , senz'ombra di dubbio una delle più forti tra ......o portare a casa un trofeo com'era avvenuto l'anno precedente con lo storico trionfo in... Illi ha abbinati ai bulgari del Levski Sofia , squadra che in teoria non dovrebbe dargli ...

La seconda competizione europea par club è pronta a tornare in campo. Oggi giovedì 24 agosto, inizieranno i Playoff della UEFA Europa League ...Iconsport / Sportsfile Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi di Conference League La ... a due settimane dall’inizio dell’Europeo tedesco. Non ci saranno più i gruppi ma un girone ...