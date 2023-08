(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – Proprio come era già accaduto a luglio,ha annunciato che dal 25 agosto al 7 settembre sarà possibile acquistare PlayStation 5 in versione con lettore di dischi aldi 449,99invece di 549,99, con un taglio didi cento. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte ed è attiva presso tutti i rivenditori aderenti all’iniziativa e sullo store PlayStation, e si tratta delpiù basso di sempre per la console, che è uscita sul mercato a 499ed è stata aumentata di 50quest’anno.ha dichiarato negli ultimi risultati finanziari di aver distribuito 6,3 milioni di PlayStation 5 nei tre mesi fino al 31 marzo 2022, portando la vendita di console a 38,4 milioni ...

ha dichiarato negli ultimi risultati finanziari di aver distribuito 6,3 milioni di PlayStation 5 nei tre mesi fino al 31 marzo 2022, portando la vendita di console a 38,4 milioni di pezzi. È la ...... WD, Baseus, Bluetti, Netatmo, TP - Link Apple, Xiaomi, Anker, Microsoft, XGIMI, Meross Apple,...Unica, Blu In offerta a 14,80 - invece di 20,80 sconto 29% - fino a scadenza sconosciuta ...Si parla dei sensori per fotocamere di, la nuova cornice fatta in titanio per i modelli Pro. Ma non solo. Anche i display con i bordi più sottili potrebbero favorire il ritardo. C'è un altro ...

Sony taglia di 100 euro il prezzo di PS5 per due settimane Adnkronos

Sony ha annunciato che dal 25 agosto al 7 settembre sarà possibile acquistare PlayStation 5 in versione con lettore di dischi al prezzo di 449,99 euro invece di 549,99 euro, con un taglio di prezzo di ...Questa mattina partono i super sconri su apparecchiature fotografiche Sony, ovviamente utili anche per i video. Ecco i prodotti in offerta che comprendono macchine fotografiche, obiettivi e accessori.