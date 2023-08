(Di giovedì 24 agosto 2023) Sono stati ri, in provincia di, isenza vitaduedecedute dopo essersi tuffate nel torrente Fellaria, in Alta Valmalenco, per salvare il cane che era con loro. I cadaveri di Rosa Corallo e Veronica Malini sono statil'uno

Dopo un'intera giornata di ricerche, i lorosono stati trovati nel tratto più a monte del torrente Fellaria dai militari del Sagf " Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di, i vigili ...... sta portando i sacchi - salma all'aviosuperficie di Caiolo (), da dove il carro funebre preleverà i cadaveri per portarli all'obitorio dell'ospedale civile di, per porli a ...Drammatico Episodio a, dove due donne hanno perso la vita dopo essersi tuffate in un torrente per salvare un cane ... vigili del fuoco, elicotteri e sommozzatori, i lorosono stati ...

Sondrio, corpi delle due donne disperse a Lanzada trovati a poca distanza uno dall'altro Sky Tg24

Milano, 24 ago. (LaPresse) - Un uomo di 77 anni ha perso la vita nel precipitando dalla cresta Ongania, ai Piani di Bobbio, a Barzio, in provincia di Lecco.Trovati i corpi di Rosa Corallo e Veronica Malini, le amiche che si erano gettate in un fiume per salvare il cane di una di loro.