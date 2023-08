Solana | arriva l’integrazione con Shopify

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – Buone notizie per la comunità cripto e per i mercati digitali, da settimane in costante evoluzione positiva. Alla lista delle promesse si aggiunge oraPay, il protocollo basato sulla blockchain di, che ha recentemente annunciatocon, popolare piattaforma dell'e-commerce. L'operazione consentirà agli utenti di fare acquisti in USD Coin (USDC), per una netta riduzione delle commissioni sulle transazioni in valuta digitale. La notizia premia SOL, il token di, che ha fatto registrare un aumento del 5,70% del suo valore in borsa.