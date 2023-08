Slovan Bratislava-Aris Limassol Europa League | 24-08-2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Interessanti anche le sfide tra Royal Union SG - Lugano e- Aris. I belgi rivelazione della scorsa edizione, partono favoriti sul Lugano, invece c'è d'attendersi più equilibrio ...Il Maccabi Haifa ha già eliminato, nell'ordine, Hamrun, Sheriff Tiraspol e. Lo Young Boys invece entra ora nella competizione; nella Super League svizzera é terzo con 8 punti dopo ...(Svk) - Aris (Cyp) 1 (ore 20.30) Incontro valevole per l'andata dell'ultimo turno preliminare di Europa League. Di fronte due squadre che sono state eliminate dalle qualificazioni ...

Live Slovan Bratislava - Aris Limassol - Europa League: Punteggi ... Eurosport IT

Forward pair Frantzdy Pierrot and Dia Saba provide Haifa's goal threat in attack, with veteran playmaker Lior Refaelov - recently returned to the Greens from a long spell in Belgium - is among Messay ...Prediction for the Europa League match between LASK vs Zrinjski Mostar, which will take place on August 24th. Check the team conditions and choose several betting options!