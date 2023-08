Signora Roccella | l’educazione al rispetto di genere e al consenso inizia da piccoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ho letto di alcune affermazioni della destra, tutte volte a censurare e a rinviare la questione ad altro che non sia la struttura sociale e culturale. Tra le tante, di chi pensa che il mostro sia altrove e non nelle famiglie, tra i ragazzi, tra gli adulti, tra chiunque veicoli cultura misogina e sessista, c’è l’invito a censurare sequenze video in cui adulti consenzienti fanno sesso. Vorrei raccontarle che negli anni Settanta e Ottanta, quando non c’era internet e inon potevano di certo andare al cinema in cui proiettavano pellicole per minori di 18 anni, i padri incoraggiavano i bambini a palpeggiare le ragazze per strada, una fetta di sedere o una toccata al seno e i genitori si beavano della virilità del bambino. Frugoletti di otto anni ci correvano dietro per fare a gara a chi toccava di più, perché i corpi delle donne erano visti, e lo sono ancora, solo ...