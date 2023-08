Siccità | l’allarme di Oxfam | “Entro il 2050 tre miliardi di persone senz’acqua In Africa un pozzo su cinque è già completamente asciutto”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il numero dinel mondo che non ha accesso alle risorse idriche potrebbe salire a tredai due attualiil, a causa dell’impatto del cambiamento climatico sulla disponibilità di acqua in aree sempre più vaste di, Asia e Medio Oriente. A fornire il dato è(la federazione di ong contro la povertà) in un rapporto sugli effetti devastanti della crisi idrica, innescata dal riscaldamento globale e dall’alternarsi die inondazioni sempre più violente, che “asseterà il mondo” e “porterà un aumento esponenziale di fame, migrazioni forzate ed epidemie: nel prossimo futuro, nei dieci Paesi più colpiti dalla crisi climatica, la malnutrizione cronica crescerà del 30%” edla metà del secolo “potrebbero esserci fino ...

