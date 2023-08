Si tuffano nel torrente per salvare il cane | due donne muoiono annegate

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sondrio – Sono state ritrovate morte questa mattina le dueche ieri, nel tentativo diil loro, erano cadute in unvicino al ghiacciaio Fellaria, a Lanzada (Sondrio) in Alta Val Malenco. Sono in corso – fa sapere il Soccorso alpino – le operazioni di recupero da parte dei tecnici della VII delegazione Valtellina – Valchiavenna. (fonte Adnkronos)

Sono state ritrovate morte questa mattina le due donne che ieri,tentativo di salvare il loro cane, erano cadute in un torrente vicino al ghiacciaio Fellaria, a Lanzada (Sondrio) in Alta Val Malenco. Sono in corso - fa sapere il Soccorso alpino - le operazioni ...Rosa Corallo e Veronica Malini sono entrambe mortetorrente che nasce dal ghiacciaio Fellaria, in alta Valmalenco, per salvare il cane di una delle due, finito nelle acque impetuose. L'incidente ...Ultimo viaggio insieme per Rosa Corallo e Veronica Malini, le due inseparabili amiche della provincia di Lecco, mortetorrente che nasce dal ghiacciaio Fellaria, in alta Valmalenco, per salvare il cane di una delle due finito nelle impetuose acque del torrente . In questi momenti un elicottero della Guardia di ...

Lanzada, si tuffano nel torrente gelato per salvare il cane: disperse due donne IL GIORNO

Un tuffo nel passato ed oplà nel comune nebroideo di Naso, si ritorna al post dopoguerra. Su copione scritto dalla maestra in pensione, Ina Franchina, l’amministrazione comunale ha messo su una sceneg ...SONDRIO. I corpi delle due donne lecchesi, Rosa Corallo di 60 anni di Pescate e Veronica Malini di 54 anni di Cernusco Lombardone ...