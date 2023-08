Si tuffano nel torrente per salvare cane | ma non riemergono | comunità col fiato sospeso

Leggi su notizie

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sinelperun, ma non: una interaè con ilper quanto accaduto Una vicenda che sta tenendo non solamente una intera, ma tutto il Paese, con il. Due donne, infatti, si sono tuffate neldopo aver visto unin difficoltà che stava affogando. E’ accaduto a Sondrio. Secondo quanto riportato da alcune fonti locali, però, le due persone non sarebbero più riemerse. Il tutto si è verificato durante una escursione in alta montagna, precisamente nel territorio di Lanzada. Ricerche sommozzatori (Ansa Foto) Notizie.comSuccessivamente è stato lanciato l’allarme da parte di alcuni ...