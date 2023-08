Si tuffano nel torrente glaciale per salvare un cane | due donne disperse in Valtellina | le ricerche del soccorso alpino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Si sono tuffate nell’acqua gelida per cercare diil, ma non sono più riemerse. Si teme il peggio per dueche erano impegnate in un’escursione in Alta montagna in territorio di Lanzada (Sondrio). Sul posto diverse squadre di soccorritori del Sagf-della Guardia di finanza di Sondrio con i Vigili del fuoco e i volontari deldella VII Delegazione die Valchiavenna. Le due, al momento, non si trovano e più passa il tempo più si teme la disgrazia, ossia che siano annegate, travolte dalle correnti dell’acqua proveniente da un vicino ghiacciaio, il Fellaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.