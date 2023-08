Si finge medico | va in ospedale e fa la “spesa” di medicinali | arrestato

(Di giovedì 24 agosto 2023) Siun, va indove effettua la “” di. L’uomo in questione è statoUn piano studiato al minimo dettaglio. Sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto per l’uomo. Fino a quando non è stato scoperto e, di conseguenza,. Una vicenda incredibile quella che arriva direttamente da Sondrio dove un uomo di 39 anni, appunto, è finito in manette. Le accuse nei suoi confronti sono inevitabilmente gravi visto che si parla di “furto aggravato” nei pressi dell’locale. Si(Pixabay Foto) Notizie.comSecondo quanto riportato dagli inquirenti (che in precedenza avevano interrogato alcuni testimoni) pare che l’uomo fosse entrato nella struttura con ...

Travestimento riuscito Si finge un medico e ruba farmaci salvavita IL GIORNO

Ha rubato un camice e poi, travestito da medico, è riuscito a introdursi in un locale dell’ospedale di Sondrio dove erano custoditi farmaci di grande valore, e se ne è impossessato: il bottino è di ...Milano, 23 ago.(Adnkronos) - Ha rubato un camice dallo spogliatoio dell'ospedale e, fingendo di essere un medico, ha rubato medicinali per oltre 40mila euro. E' accaduto a Sondrio, a un uomo di 39 ann ...