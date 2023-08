Sequestrato traliccio abusivo nel Parco del Matese

(Di giovedì 24 agosto 2023) Castello del. I carabinieri forestali di San Gregorioe di Alife con l’ausilio di funzionari della Soprintendenza per il Paesaggio di Caserta e del dirigente del locale Ufficio Tecnico del Comune di Castello del, in provincia di Caserta, hanno eseguito il sequestro preventivo di unnelregionale del. L’area sequestrata è di circa 100 mq. Si tratta di terreno all’interno di un complesso boscato; all’interno dell’area delimitata da una recinzione in metallo zincato, rialzata con materiali di riporto con un’altezza media di 1,50 metri rispetto all’originario piano di campagna, sarebbe stata in corso la realizzazione, una infrastruttura per telecomunicazioni, costituita da moduli prefabbricati che avrebbero costituito il ...

