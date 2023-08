Sei Sorelle | spoiler 25 agosto | Elisa fa infuriare Merceditas

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 24 agosto 2023) Venerdì 252023, in daytime su RAI 1, andrà in onda una nuova spumeggiante puntata di Sei. Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento della soap? Glirivelano che l’attenzione verrà focalizzata in particolar modo suche punzecchieràmandandola su tutte le furie. Scopriamo qualchein più al riguardo. Sei, anticipazioni 25La puntata di Seiche andrà in onda in prima visione venerdì 252023, vedrà gli occhi puntati suche inizierà a mandare delle frecciatine afacendogli perdere le staffe. La domestica sentendosi sotto pressione deciderà di licenziarsi, e tornare dalle ...