Sei sorelle | anticipazioni puntata di oggi | 24 agosto 2023

La premiata ditta pianistica Labèque è in attività da quando Katia e Marielle , le duetitolari, avevano rispettivamente otto eanni. Allora, fine anni 50, abitavano a Bayonne, confine franco - spagnolo, e a indirizzarle alla tastiera era stata la mamma Ada Cecchi , toscana ...ha raggiunto 701.000 spettatori con il 9.3%. Dopo il TG1 (793.000 " 10.9%), Estate in Diretta ha raccolto 1.705.000 spettatori con il 21.4% (presentazione: 1.269.000 " 17%). Su ...Le Anticipazioni della puntata diin onda il 24 agosto su Rai 1 , alle ore 16.10 , per Blanca è giunto il tempo di ammettere la verità. La giovane confessa a Rodolfo di amare Cristobal . Tuttavia, il promesso sposo vuole ...

Sei Sorelle su Rai 1: le anticipazioni delle puntate dal 21 al 25 agosto La Gazzetta dello Sport

Blanca confessa a Rodolfo di essere ancora innamorata di Cristobal, ma Rodolfo non si scompone e fa di tutto per convincerla a sposarlo lo stesso. Nel frattempo, Don Ricardo convoca Salvador, Miguel e ...Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 già dal 4 settembre con le repliche degli ultimi episodi; l'ottava stagione inizia invece dall'11 settembre.