(Di giovedì 24 agosto 2023) Ilblinda i suoi gioielli:no dei partenopei all’offerta monstre da 30. Il giocatore resta in azzurro Ilcontinua a lavorare in quel di Castel Volturno in vista delle prossime sfide. Intanto il mercato continua a muoversi e gli azzurri in questo senso sono attenti a tutte le opportunità. Difficile dire se e dove interverrà il, ora che pare definitivamente sfumato il passaggio di Gabri Veiga in azzurro. Per certi versi la squadra potrebbe restare questa. L’importante era mantenere il gruppo campione d’Italia e, salvo scossoni dell’ultima ora, così sarà, con l’eccezione di Kim ceduto al Bayern Monaco. Intanto c’è mezza Europa in fila per i talenti di casa. Ma gli azzurri hanno le idee ben chiare sugli uomini in rosa a disposizione di Rudi Garcia ...

...lasciato il Real Madrid dopo 14 anni per accettare la maxi - offerta dell'Al - Ittihad (200... In questi 180 minuti però Benzema è rimasto a. Segnale di come l'avventura araba non stia ...Poco accanto al famoso ' Cisternone', che beneficerà di 1,3del Pnrr per interventi strutturali, c'è infatti la Fontana del Sileno che un tempo si rifletteva nell'acqua sottostante. Un tempo, ......scatterebbe l'obbligo di riscatto fissato a 3), la Salernitana sta per indirizzare Sepe verso la Lazio. Sousa rinuncia a due infortunati La formula Il portiere si trasferirà in prestito

Secco no a 30 milioni: colpo di scena Napoli Spazio Napoli

Sfumata l'operazione per Gabri Veiga, il Napoli è al lavoro per trovare un altro rinforzo. Voci di mercato parlano di un ritorno di fiamma per Samardzic e ...La malattia dell'occhio secco (DED) colpisce milioni di persone in Europa ed è uno dei disturbi della superficie oculare più comuni. Una delle cause principali della DED è l'infiammazione della ...