“Se ne è andata anche lei…” Tv e cinema in lutto | la tremenda scomparsa dell’amatissima attrice

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nancy Frangione, l’delle soap opera conosciuta per il suo ruolo in “Another World” e “All My Children”, è deceduta l’18 agosto nel suo stato natale del Massachusetts. Aveva 70 anni. La causa della morte non è ancora nota. Frangione ha iniziato il suo ruolo come Tara Martin in “All My Children” nel 1977, e ha interpretato quel personaggio fino al 1979. È stata maggiormente riconosciuta per il ruolo di Cecile DePoulignac nella soap opera “Another World”, un ruolo che ha ripreso molte volte negli anni dal 1986 al 1996. Cecile era conosciuta come un’antagonista astuta nello spettacolo ed era coinvolta in un triangolo amoroso con i personaggi Blaine e Sandy. Dopo la loro relazione, i personaggi di Sandy e Cecile si sono sposati e hanno avuto una figlia, Maggie, ma il matrimonio si è successivamente dissolto. Nel ruolo di Cecile, Frangione ha vinto il premio ...