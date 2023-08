Scontro frontale tra auto | ferite quattro persone | tre gravemente

(Di giovedì 24 agosto 2023) I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 15.53 lungo la statale 416, nel Comune di Cortona, frazione di S.Andrea di Sorbello, per untra due. Nell’impatto sono rimaste. Due donne di 60 e 65 anni sono state traportate in codice 3 all’ospedale ale Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2. Un terzo ferito, donna di 24 anni è stata trasportata sempre all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3 con ambulanza linfermierizzata della Misericordia di Cortona. Un quarto ferito, donna di 60 anni, è stata traportata da un ambulanza del 118 di Perugia in codice 2 all’ospedale Silvestrini di Perugia. Sul posto sono intervenute ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona, dell’ Avis di Foiano, e ambulanza 118 di Perugia, oltre ad i ...

... la rabbia di gestori e turisti Attualità [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ], gravissima una donna. Ferita anche bimba di 3 anni ...... la rabbia di gestori e turisti Attualità [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ], gravissima una donna. Ferita anche bimba di 3 anni ...... la rabbia di gestori e turisti Attualità [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ], gravissima una donna. Ferita anche bimba di 3 anni ...

Scontro frontale auto-furgone nel Cilento: grave una donna, ferito bimbo di 5 anni - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Incidente stradale, poco prima delle 16 di oggi, nella frazione di Sant'Andrea di Sorbello, nel cortonese. Due auto, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Quattro le ...I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti alle ore 15.53 lungo la SS 416, nel Comune di Cortona frazione di Sant'Andrea di Sorb ...