Incredibile, ma vero ai Mondiali di Budapest. Due golf cart utilizzate dagli organizzatori per accompagnare gli atleti dal campo di riscaldamento alla camera di chiamata si sono scontrate fuori dallo ...Uno schianto mortale si è verificato questo pomeriggio attorno alle 17.30 a Provaglio d'Iseo. Nelloun'auto - un piccolo fuoristrada Suzuki - e una moto ha perso la vita il conducente della due ruote, un 36enne (e non 25enne come risultava inizialmente). Teatro dell'incidente, la cui ...I toni sono stati civili ma loc'è stato che alla fine ha partorito una mediazione a ...Collestrada e Madonna del Piano. Non è più tollerabile l'assenza di una viabilità adeguata che ...

Scontro fra golf cart con a bordo i duecentisti: feriti Hudson e Lyles La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – Un incredibile incidente tra due veicoli elettrici rischia di compromettere la partecipazione di alcuni atleti alla semifinale dei 200 metri maschili ai Mondiali di atletica leggera di B ...Entrambi erano visibilmente in preda di alterazioni da alcol, quindi hanno pensato fosse una buona idea disfarsi della vettura che aveva riportato seri danni nello scontro. Per prima cosa, hanno ...