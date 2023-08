Sci di fondo | le Nazionali impegnate in Svezia e a Tarvisio | tutti i convocati

(Di giovedì 24 agosto 2023) Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di sci diin vista della stagione 2023-2024. I nostri infatti ragazzi a partire da domenica 27 agosto si recheranno a Torsby, in, per una serie di allenamenti che andranno avanti fino al prossimo 3 settembre. Come riporta la FISI in un comunicato pubblicato nella mattina di oggi, giovedì 24 agosto, il Responsabile Tecnico Markus Cramer ha convocato nove componenti del Team di Coppa del Mondo, nello specifico Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Elia Barp, Francesca Franchi e Caterina Ganz. Anna Comarella terminerà il training il 31 agosto, mentre Francesco De Fabiani il 1 settembre. Salto con gli sci, la pazza (e affascinante) idea di una Tournée agostana negli USA al posto del Grand Prix LeMilano-Cortina 2026 svolgeranno invece delle ...

nordico Gruppo Giovani diin raduno, dal 21 al 31 agosto, a Moena (Trento). Tra i selezionati Virginia Cena (Fiamme Gialle) e Tommaso Cuc (Cs Carabinieri). La squadra Milano Cortina 2026 è ...... Skyview per le piste dae con abbonamento opzionale le mappe satellitari Outdoor Maps+. Prima ... In realtà, dopo averlo provato a, abbiamo capito che Garmin Coach è sì in qualche modo ...Per chi ha già avuto esperienza- fi thriller/horror, il primo pensiero che balena in mente in ... esplorando il minimo essenziale, ma anche qualora fosse stato necessario ficcare il naso a...

Sci di fondo - Klæbo apre le porte alla Francia: "Ci è venuto a prendere in hotel e si è allenato con noi" FondoItalia.it

La classica estiva dello sci di fondo si... sdoppia: due livignaschi doc e la campionessa olimpica di snowboard cross regaleranno spettacolo dalle ore 19.00.Certo, si perde un tot, diciamo intorno al 30 per cento, ma oltre allo stupore dei turisti questa idea ci permette, verso metà ottobre, di aprire un anello di sci di fondo di tre chilometri in paese».