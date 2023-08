Schuurs la possibilità dopo Pavard Le cifre in ballo – DAZN

Leggi su inter-news

(Di giovedì 24 agosto 2023) Peerè il primo nome nel caso in cui non arrivi Benjamin. L'idea dell'Inter per convincere il Torino negli ultimi giorni di mercato da Orazio Accomando per. COSTO – Il piano A dell'Inter rimane tutt'ora Benjamin, ma il Bayern Monaco deve trovare il sostituto prima di liberare il giocatore. I nerazzurri si muovono per l'alternativa: il primo nome è quello di Perera 27 milioni di euro più 3 di bonus. Il Torino andrebbe su Solet o Hien dal Verona, che sono valutati circa 10 o 12 milioni.