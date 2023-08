Schlein | “Poveri mangiano meglio dei ricchi? Ci sono regioni in cui l’8% dei bambini non riesce a procurarsi due pasti proteici al giorno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) “Sentiamo dire un ministro che idei. Mi domando se hanno mai conosciuto la povertà. Il governo Meloni cerca di passare la storia per essere il governo che rende ipiùcon un sms. Non è un caso, è un disegno. La povertà è frutto di politiche sbagliate che vanno invertite. La destra punta a nascondere la povertà“. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, intervenedno occasione della 50esima Festa dell’Unità di Bologna, in programma da oggi al 17 settembre a Parco Nord, con riferimento alle parole del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che al Meeting di Rimini ha detto che in Italia “spesso ideiperché ...