Schiuma Party a Licusati venerdì 25

"'Un cannone che spara, pistole e palloncini ad acqua, musica e tanto divertimento' sono le parole chiave per lo!". Dopo aver organizzato la prima edizione del Color Run, un nuovo evento a Licusati (SA) firmato Stra7osferic:. In Piazza Giovanni Paolo II tante le attività fra la ...'Un cannone che spara, pistole e palloncini ad acqua, musica e tanto divertimento': la magia si ripete per lo, a Licusati, dopo il notevole successo del Color Run firmato Stra7osferic. In Piazza Giovanni Paolo II, tante le attività fra la, in particolare giochi d'acqua. 'Dopo aver ...Carnevale estivo a Bracciano, per sabato 26 agosto si annuncia una giornata con tante iniziative dalla musica alloin piazza Don Cesolini A Bracciano in piazza Don Cesolini musica e spettacoli a ritmo di carnevale. Come è successo per febbraio, sabato vi sarà il Carnevale estivo di Bracciano , ...

Schiuma Party, a Licusati: nuovo appuntamento con il fresco divertimento SalernoToday

Sabato 26 agosto piazza Sant’Eurosia a Lariano si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con tanto di Schiuma Party. A partire dalle ore 21 dal palco allestito in piazza ci sarà musica dal vivo ...Dopo aver organizzato la prima edizione del Color Run, un nuovo evento a Licusati (Camerota, SA) firmato Stra7osferic: Schiuma Party. In Piazza Giovanni Paolo II tante le attività fra la schiuma, in ...