Scherma paralimpica | Mondiali Terni 2023 | Bebe Vio guida la spedizione azzurra | i convocati

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sono state ufficializzate le convocazioni per i Campionati del Mondo Paralimpicidi, in programma adal 3 all’8 ottobre. Oltre alle prestigiose medaglie, in palio ci saranno anche importanti punti per i pass per le Paralimpiadi del prossimo anno. La notizia principale non può che essere il ritorno diVio, assente agli Europei di Varsavia 2022 ma pronta a fare del suo meglio per garantirsi un posto alla sua terza Paralimpiade. Per le prove femminili, insieme aVio Grandis (che prenderà parte sia alla gara individuale di fioretto B che alla competizione a Squadre) sono state convocate anche Alessia Biagini (categoria B, fioretto e spada), Sofia Brunati (categoria A, spada e sciabola), Julia Markowska (categoria B, spada e sciabola), Andreea Mogos (categoria A, fioretto e ...