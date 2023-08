Schalke 04-Holstein Kiel venerdì 25 agosto 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nonostante due sconfitte nelle prime tre partite giocate in 2. Bundesliga, lo04 è ancora considerato il secondo favorito nella lotta per la promozione dietro al solo Amburgo. In classifica però le cose per ora stanno diversamente con la squadra di Reis Thomas che ha solo tre punti, la metà di quelli di un InfoBetting: Scommesse Sportive e