Sbarco Sea Eye 4 | 8mila euro per la traversata della speranza di 38 migranti ammassati in una barca di 9 metri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno. Ottomilaa persona, è costata tanto ladi tre giorni in mare ai 38 clandestini,su un barcone di nove, gli uni sugli altri, tra i rifiuti, che ieri mattina sono sti a bordonave Ong Sea Eye 4, nel porto di Salerno. Restano invece, in carcere a Fuorni i due scafisti, Akkawi Mohammad, 34enne di origine libica, e Mohamed Ahdem Ali Elsayed, 44enne, di origine egiziana, arrestati a seguito dellonave Ong “Eye Sea 4” attraccata ieri mattina nel porto di Salerno e che ha visto lodei 38, provenienti in gran parte dal Bangladesh, recuperati da un gommone in avaria in alto ...