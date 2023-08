Saudi League | follia Milinkovic Savic | l’ex laziale perde la testa

Leggi su notizie

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il centrocampista dell’Al Hilal si è reso protagonista di un bruttissimo gesto durante l’ultima partita di campionato: dalla sua reazione è scaturita una rissa. Non solo oro e milioni. L’avventura disi è colorata di rosso, come il cartellino che l’arbitro gli ha sventolato in faccia al termine di una rissa provocata proprio dal centrocampista serbo ex Lazio. Il momento della rissa provocata dache ha reagito dopo l’intervento di un avversario (Ansa) – Notizie.comNegli ultimi minuti della terza partita della, il calciatore dell’Al-Hilal, ospite dell’Al-Raed, ha perso completamente la. Con il tabellone che segnava 3-0 in loro favore,ha avuto un contatto fisico con un giocatore avversario, finendo a terra. Nonostante le sue proteste ...