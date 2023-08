Sardegna | turista uccisa da un albero caduto dalla scogliera La zona era “off limits”

... distesa su un buffet di dolci in un villaggio della, ecco che arriva un'altra denuncia. ... "Una situazione che ci ha turbati" commenta Fabrizio Gili,torinese che era in vacanza ...Una giornata di relax sulla spiaggia si è trasformata in una tragica storia a Baunei, in. Una giovane donna di 28 anni ha perso la vita in modo ...... sette euro! Devono solo 'sopportare' che per alcune ore qualchesbarchi sull'isola per poi ...fa sapere che non esiste solo Pianosa a disposizione dei magistrati ma anche Is Arenas in,...

Alghero, turista spagnola riempie la borsetta di sassolini: costretta a ributtarli in mare La Nuova Sardegna

La giovane donna è morta a causa dell'impatto con un albero, caduto dal costone sopra la spiaggia delle Piscine di Venere, in Sardegna ...La vittima, di Nuoro, è stata subito soccorsa dall’elisoccorso dell’Areus, l’azienda regionale per l’emergenza urgenza, ma i tentativi di salvarla sono stati vani. Sul ...