Sardegna | travolta da albero caduto in spiaggia | muore 28enne

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – Una ragazza di 28 anni è morta dopo essere statada unsul litorale di Baunei, in Ogliastra,. L'incidente è avvenuto intorno all'1 di questa mattina, la donna è stata subito soccorsa ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Olbia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

La giovane si trovava alle Piscine di Venere in Ogliastra, quando un albero, staccatosi dalla parete rocciosa, le è caduto addosso.