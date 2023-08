(Di giovedì 24 agosto 2023) commenta Tragedia in. Sulla spiaggia delle Piscine di Venere , nella Costa di Baunei , unadopo essere statada un, che si è improvvisamenteto dalla parte ...

...costa orientale della, all'altezza delle cosiddette Piscine di Venere. Una ragazza di 28 anni originaria di Nuoro è morta oggi, giovedì 24 agosto, dopo essere stata travolta da un...Una ragazza di 28 anni è morta dopo essere stata travolta da un, caduto sul litorale di Baunei, in Ogliastra,. L'incidente è avvenuto intorno all'1 di questa mattina, la donna è stata subito soccorsa ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto è ...commenta Tragedia in. Sulla spiaggia delle Piscine di Venere , nella Costa di Baunei , una 28enne è morta dopo essere stata colpita da un, che si è improvvisamente staccato dalla parte rocciosa. La donna ...

Sardegna, albero si stacca da parete rocciosa: morta 28enne colpita TGCOM

Una 28enne è deceduta dopo essere stata travolta da un albero: il drammatico e fatale incidente è avvenuto in Sardegna.