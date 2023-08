Sanremo 2024 | Ilary Blasi sarà co-conduttrice del Festival?

...prendono corpo le prime vere manovre politiche in vista delle elezioni amministrative. Quelle ... ha annunciato questa mattina la nascita del nuovo gruppo consigliare Forza. Mossa ...L'eliminazione esemplare di Prigozhin e del comando Wagner due mesi dopo il tentativo di colpo di stato - secondo Podolyak - è un segnale di Putin alle élite russe in vista delle elezioni del". ...AAA Cercasi manifestazioni per il, si potrebbe riassumere così il recente provvedimento adottato dal Comune die rivolto agli operatori del settore. Non si tratta di una novità, l'ente, per predisporre il calendario ...

Sanremo 2024, Amadeus e il partner a sorpresa sul palco dell'Ariston leggo.it

Secondo un recente rumor Ilary Blasi potrebbe co-condurre il Festival di Sanremo 2024 accanto ad Amadeus. I dettagli.L'amato cantante Albano Carrisi rilascia una confessione inedita circa il proprio futuro: il suo destino è tracciato.