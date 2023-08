Sanchez torna all’Inter con Correa al Marsiglia | visite mediche definite

(Di giovedì 24 agosto 2023) La cessione dialapre, di conseguenza, al ritorno di. Anche per l’attaccante cileno sonole. GIORNATA CHIAVE – Bisogna segnare sul calendario la data di domani, perché sarà quella delleanche di Alexis. Lo fa sapere Sky Sport. Il Nino Maravilla è pronto are dopo un anno, era andato via con la risoluzione del contratto. L’accordo era già raggiunto, si aspettava la chiusura della trattativa fra Inter eper Joaquin: intesa ottenuta poco fa. Curiosamente, a sbloccare il ritorno diè proprio la squadra dove il cileno ...

Per il Nino Maravilla confermato un anno di contratto con il club meneghino.#, confermato il ... 10:00 24 Agosto Everton su Beto: incastro con SamardzicDall'Inghilterra l'Evertona pensare ...A operazione definita, l'Inter organizzerà le visite mediche di Alexische aspetta solo il via libera definitivo per poter riabbracciare l'Inter 379 giorni dopo il suo addio. I numeri di ...L'addio dell'argentino - sbarcato nell'estate 2021 all'ombra della 'Madonnina' per 33 milioni di euro - apre così le porte per il ritorno alla corte di Inzaghi di Alexis, desideroso di ...

Sanchez torna all'Inter, i dettagli del contratto: il cileno firmerà un biennale TUTTO mercato WEB

Focus sull'attaccante cileno Alexis Sanchez, prossimo al ritorno all'Inter dopo l'esperienza al Marsiglia Un anno fa lasciava Milano con una risoluzione del contratto e una ricca buonuscita per approd ..." Alexis Sanchez torna all’Inter: il cileno - svincolato - tornerà a vestire la maglia nerazzurra, dopo un anno passato a Marsiglia. La cessione di Correa ha sbloccato la trattativa, con Inzaghi ...